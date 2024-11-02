«Боруссия» не обыгрывает «Лейпциг» в 6 из 7 последних очных матчей. Букмекеры котируют «шмелей» фаворитами

«Боруссия» примет «Лейпциг» в 9-м туре Бундеслиги.

Букмекеры отдают предпочтение «шмелям» – на них можно поставить за 2.12. Победа гостей идет за 3.40, ничья – за 3.80.

«Боруссия» не обыгрывает «Лейпциг» в 6 из 7 последних очных матчей. Если гости не проиграют в предстоящей встрече, зайдет коэффициент 1.77.

Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:30 мск.

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