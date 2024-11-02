«Боруссия» не обыгрывает «Лейпциг» в 6 из 7 последних очных матчей. Букмекеры котируют «шмелей» фаворитами
«Боруссия» примет «Лейпциг» в 9-м туре Бундеслиги.
Букмекеры отдают предпочтение «шмелям» – на них можно поставить за 2.12. Победа гостей идет за 3.40, ничья – за 3.80.
«Боруссия» не обыгрывает «Лейпциг» в 6 из 7 последних очных матчей. Если гости не проиграют в предстоящей встрече, зайдет коэффициент 1.77.
Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:30 мск.
Как Слуцкому стать чемпионом Китая? Так выглядит шанс на чудо
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости