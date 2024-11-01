У Слуцкого осталось 9% на титул в Китае. В реальности шансов нет?

В Китае – истинная развязка. В октябре лидер успел поменяться несколько раз, но осенью клуб Леонида Слуцкого так и не побывал на вершине по коэффициентам. Пока букмекеры попадают в цель – фаворит сезона почти обеспечил себе титул, однако небольшая надежда все же остается…

Как Слуцкому стать чемпионом?

Все матчи тридцатого тура чемпионата Китая пройдут в одно время. Игру «Шеньхуа» традиционно можно будет смотреть в прямом эфире на Спортсе’‘ под комментарии Артема Терентьева и Вадима Лукомского.

Клуб Слуцкого вытянул плохой жребий на тридцатый тур: выезд в гости к самому неудобному оппоненту в чемпионате Китая «Чэнду Жунчэн». Соперник занимает третье место в таблице и ранее уже обыгрывал оба «Шанхая».

Правда, есть и приятная новость для гостей – турнирной мотивации у футболистов «Чэнду» вообще нет – третье место потерять невозможно.

В это же время «Шанхай Порт» дома выйдет оформлять чемпионский титул в противостоянии с «Тяньцзинь Цзиньмэнь». «Тигры», к сожалению для Слуцкого, также растеряли турнирную мотивацию – месту в шестерке уже ничего не угрожает.

Еще одна боль – статистическая:

● «Тяньцзинь» потерпел пять поражений подряд на выезде; ● Разница мячей в этих встречах 5:13; ● Последняя победа в гостях – в мае; ● Два очных матча в нынешнем сезоне середняк проиграл со счетом 0:6; ● В гостях у «Порта» цеплялся за очки в последний раз в 2018 году.

Мягко говоря, сомнительный набор для борьбы с мотивированным фаворитом чемпионской гонки.

Что думают букмекеры о шансах на титул?

Спешат вручить трофей фаворитам. Коэффициент на победу «Шеньхуа» взлетел до 11.00 – максимальный показатель во втором круге.

Победа «Порта» в одном конкретном матче оценивается за 1.14. Теоретически, конечно, есть варианты, при которых каждый из клубов станет чемпионом, не выиграв в субботу:

● «Порт» заберет первое место, если обе команды в 30-м туре проиграют; ● «Шеньхуа» станет чемпионом, если оформит ничью, а «Порт» уступит «тиграм».

При равенстве очков по личным встречам «Шеньхуа» будет стоять выше.

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Бросаем все и смотрим финальный тур в прямом эфире на Спортсе’‘ . Начало в 10:30 мск.

Я семь месяцев комментировал Слуцкого в Китае – и проникся. Его духом и «Шанхай Шеньхуа»

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Fred Lee; weibo.com/1650107735