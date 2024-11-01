Васильев считает, что Кордоба забьет «Оренбургу» или отдаст ассист: «Он в бешеной форме, а защитники соперника легковесны»
Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на результативное действие Джона Кордобы в матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Оренбург».
«Джон Кордоба в бешеной форме, защитники «Оренбурга» легковесны, да и проблемы сзади при Владимире Слишковиче никуда не делись.
Жду динамичный матч с результативным действием колумбийца (гол или ассист)», – заявил Васильев.
Чернявский надеется на гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба опять забьет. Прогнозы авторов Спортса на РПЛ
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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