Чернявский надеется на гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба опять забьет. Прогнозы авторов Спортса на РПЛ

Будет интересно.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе 14-й тур. Команду Глеба Чернявского представляет сам капитан, команду Александра Дорского – Илья Васильев.

Чернявский: «Спартак» забьет ЦСКА, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы

ЦСКА – «Спартак»: Барко забьет (2.80)

Не представляю, чем кончится дерби – победит Станкович или удивит!

Тем не менее уверен, что «Спартак» забьет. А кому еще забивать кроме Барко? 5+5 в сезоне, к тому же давно не бил пенальти, которые невозможно отбить. При этом кажется, что есть шансы на 1:0. С атакой у ЦСКА все скромно, в последних трех матчах с трудом забивают один.

Главное, чтобы обошлось без Абены в защите «Спартака» – и тогда прогноз точно рабочий.

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: впервые в сезоне в матче махачкалинцев будет тотал больше 2,5 (1.90)

Думаю, «Зениту» пора собраться, а то титул заранее уплывет в «Краснодар».

Несмотря на бетонную оборону «Динамо» из Махачкалы, питерцы могут забить много. Им комфортно и привычно играть против соперника в низком блоке, поэтому должны справляться. Не исключаю, что случится чудо и забьет даже Александр Соболев.

Васильев: ЦСКА обыграет «Спартак», Кордоба опять отличится

ЦСКА – «Спартак»: победят армейцы (2.45)

Дерби интригует. Несколько причин:

1. У команд Марко Николича и Деяна Станковича большие проблемы в топ-матчах: ЦСКА уступил «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», победил только «Динамо», а «Спартак» в большинстве отдал очки «Динамо», без шансов проиграл «Краснодару» и «Локо», достойно сыграл только с «Зенитом».

2. Мало забивают в топ-матчах.

3. «Спартаку» дискомфортно с закрытыми командами, ЦСКА как раз тягучий. При этом и команда Николича не рвет впереди против сильных.

Надеюсь на результативный матч, но не вижу ярких сценариев из-за характеристик команд. Только если ЦСКА разорвет в контратаках (проблема для «Спартака»). Сейчас для меня ЦСКА более цельный, поэтому фаворит.

Мне кажется, логичны такие ставки: победа ЦСКА или суммарный тотал меньше 2,5. Попробую сыграть на первом варианте.

«Краснодар» – «Оренбург»: Кордоба забьет или сделает ассист

Джон Кордоба в бешеной форме, защитники «Оренбурга» легковесны, да и проблемы сзади при Владимире Слишковиче никуда не делись.

Жду динамичный матч с результативным действием колумбийца (гол или ассист).

5 последних матчей

ЦСКА – «Спартак»: красно-белые не побеждают ЦСКА в гостях 7 лет

25 апреля. РПЛ. ЦСКА – «Спартак» – 0:0 8 октября 2023-го. РПЛ. «Спартак» – ЦСКА – 2:2 21 мая 2023-го. РПЛ. «Спартак» – ЦСКА – 2:1 16 октября 2022-го. РПЛ. ЦСКА – «Спартак» – 2:2 20 апреля 2022-го. Кубок России. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

Интересный факт : в 9 из 11 последних домашних матчей ЦСКА было меньше 3 голов.

«Краснодар» – «Оренбург»: продолжится ли рекордная серия хозяев?

3 декабря 2023-го. РПЛ. «Краснодар» – «Оренбург» – 2:1 12 августа 2023-го. РПЛ. «Оренбург» – «Краснодар» – 0:2 13 ноября 2022-го. РПЛ. «Оренбург» – «Краснодар» – 5:1 21 августа 2022-го. РПЛ. «Краснодар» – «Оренбург» – 2:0 27 июня 2020-го. РПЛ. «Оренбург» – «Краснодар» – 0:3

Интересный факт : «Оренбург» забивал хотя бы 1 мяч в 5 из 8 последних игр против «Краснодара»

«Зенит» и «Динамо» Махачкала в официальных матчах не встречались.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре было два точных одинаковых прогноза от Любови Курчавовой и Александра Головина: угадали, что в матче «Спартака» и «Краснодара» будет нескучно.

Ставки на Спортсе

Фото: Pavel Kashaev, Stupnikov Alexander/Global Look Press