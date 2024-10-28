Путин подписал законопроект о поэтапном увеличении отчислений с лотерей

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поэтапном увеличении целевых отчислений с лотерей.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

В настоящее время целевые отчисления с лотерей составляют 10% от дохода организатора лотереи – разница между выручкой оператора и призовым фондом розыгрыша.

По новой схеме в 2025 году целевые отчисления составят 4,2% от выручки оператора лотереи за отчетный квартал безотносительно призового фонда. В 2026 году целевые отчисления будут увеличены до 4,5% от выручки, в 2027 году – до 5%, в 2028-м – до 5,5% от выручки.

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