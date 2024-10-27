Салах тащит «Ливерпуль»: забил «Арсеналу» – только 3 матча без голов и ассистов

Очередной выдающийся сезон?

«Арсенал» и «Ливерпуль» встречались в Лондоне в девятом туре АПЛ и выдали прекрасный первый тайм с тремя голами, после чего добавили четвертый в конце игры. И его забил самый ожидаемый автор!

Салах был самым вероятным автором гола в матче – и ждал 81 минуту

У Коула Палмера и Эрлинга Холанда было по 11 результативных очков к этому туру – 6+5 у англичанина, 11+0 у норвежца. Следом шел Мохамед Салах с десятью, у него было 5+5.

После гола «Арсеналу» у Салаха 13 матчей во всех турнирах – в АПЛ, Кубке лиги и Лиге чемпионов. Только в трех он не отметился никакой результативностью – убереглись «Ноттингем Форест», «Милан» и «Кристал Пэлас». Во всех остальных – или гол, или пас.

Забил он сразу восьми командам, в играх с шестью отдавал голевые передачи. Самый низкий коэффициент на гол в игре «Арсенал» – «Ливерпуль» среди всех футболистов давали именно Салаху – 3.05, оценивали в 33% вероятности. Но сначала забили Сака (3.80), Мерино (5.80) и ван Дейк (14.00). А потом и египтянин.

У зарубежных букмекеров можно было найти ставку на ассист Салаха – сначала в линии давали 5.00, позже коэффициент повысился до 6.00. Но у египтянина не вышло ни гола, ни голевой передачи. Ассистами в этой игре отмечались сначала три футболиста с четырьмя буквами в фамилии на русском языке – Уайт, Диас и Райс. Затем Нуньес.

Следующий соперник «Ливерпуля» – «Брайтон», сначала против него матч в Кубке лиги, затем – в АПЛ. В 14 матчах АПЛ против этого соперника Салах был страшен – 9+6! И всего в трех играх ему не навредил.

Забили друг другу уже за 18 минут

«Арсенал» и «Ливерпуль» – не самые результативные команды лиги, до матча они забили по 15 голов, больше – у шести команд. И хотя за последние 23 игры между ними меньше трех голов забивалось не так уж часто – всего семь раз – букмекеры не верили в голевой матч.

А вот и зря.

● Вариант с голом и «Арсенала», и «Ливерпуля» оценивался не так уж высоко – в 59% с коэффициентом 1.71. А прошел уже на 18-й минуте, когда ван Дейк сравнял счет.

● Варианту с минимум тремя мячами за игру давали всего 52% – хороший коэффициент 1.93. А зашел он на 43-й минуте – счет стал 2:1 в пользу и «Арсенала», и ТБ2,5.

● Уже до перерыва сбылись и более рискованные приятности: 2.01 – гол «Арсенала» в первом тайме, 2.23 – гол «Ливерпуля» за этот отрезок, 2.24 – на ТБ1,5 голов «Арсенала» в матче, 4.30 – на «обе забьют» за первый тайм.

Нам такое только в плюс – голы и зрелищность центрального матча тура в АПЛ совсем не подвели. «Ливерпуль» же впервые в сезоне АПЛ пропустил в первом тайме. Но зато ушел от поражения в конце второго.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill, Alex Pantling