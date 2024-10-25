Циципас полгода не побеждает в статусе андердога. 1.85 – продление тренда
Стефанос Циципас сыграет против Артура Фиса на турнире ATP в Базеле.
Греческий теннисист полгода не побеждает в статусе андердога – 5 поражений подряд.
Сегодня Циципас котируется андердогом за 2.00. На победу Фиса дают коэффициент 1.85.
Матч состоится 25 октября и начнется в 15:00 мск.
У «МЮ» 4-я ничья на выезде подряд, а «Твенте» впервые проиграл дома итальянцам – главные цифры ЛЕ и ЛК
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости