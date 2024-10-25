Циципас полгода не побеждает в статусе андердога. 1.85 – продление тренда

Стефанос Циципас сыграет против Артура Фиса на турнире ATP в Базеле.

Греческий теннисист полгода не побеждает в статусе андердога – 5 поражений подряд.

Сегодня Циципас котируется андердогом за 2.00. На победу Фиса дают коэффициент 1.85.

Матч состоится 25 октября и начнется в 15:00 мск.

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