У «МЮ» 4-я ничья на выезде подряд, а «Твенте» впервые проиграл дома итальянцам – главные цифры ЛЕ и ЛК

В Лиге Европы и Лиге Конференций снова прошел марафон – 34 матча в один игровой день.

По коэффициентам вышло без больших сюрпризов – явные андердоги победили лишь в 3 играх. Зато случилось много удалений (в 9 матчах) и почти не было обмена голами («обе забьют» зашло лишь в 11 матчах).

Главные цифры игрового дня. Кратко.

ПАОК отыгрался с 0:2, но «Виктория» все равно продлила беспроигрышную серию в еврокубках

ПАОК вышел на матч с «Викторией» Пльзень без Федора Чалова и Магомеда Оздоева. Игра получилась насыщенной – греки горели 0:2 уже к 39-й минуте, на 70-й «Виктория» осталась в меньшинстве. Чалов вышел спасать команду, но в итоге ПАОК отыгрался без его помощи – 2:2. Решающий гол греки забили на 90+3.

ПАОК не обыграл андердога, но зато прервал неприятный тренд – забил дома впервые за 4 матча. «Виктория» упустила победу, но продлила интересную серию – 23 матча не проигрывает в основное время в еврокубках.

«Фенербахче» снова забил во 2-м тайме

1:1 в матче «Фенербахче» с «Манчестер Юнайтед» – закономерный результат. Для первой команды это третья ничья кряду, а для второй – четвертая на выезде подряд.

Гол «Фенербахче» во 2-м тайме тоже не был большой неожиданностью – команда забивает после перерыва в 6 матчах кряду.

«Твенте» впервые проиграл итальянской команде дома

«Твенте» остался в меньшинстве против «Лацио» уже на 11-й минуте, так что продлить беспроигрышную серию в домашних матчах против итальянских команд не удалось – 0:2.

Хотя все расклады были в пользу голландцев – котировались фаворитами за 2.50.

«Славия» не забила всего во 2 раз за последние 17 матчей

«Славия» Прага ожидаемо проиграла «Атлетику» (0:1), но неожиданно осталась без голов. За последние 17 матчей это всего второй раз, в котором чехи не забили. Кроме Атлетика, оставить ворота сухими против «Славии» удалось «Лиллю» в квалификации ЛЧ.

Несмотря на этот тренд, букмекеры особо не ждали обмена голами в матче «Атлетик» – «Славия». «Обе забьют – нет» зашла за 1.82. Обратный исход зашел за 2.00.

«Тоттенхэм» неожиданно мало забил

В матче «Тоттенхэм» – АЗ ожидался голевой урожай – тотал больше 2,5 голов сыграл в 12 из 14 последних домашних матчей «Тоттенхэма». Но команды удивили засухой. Всего один гол на двоих. И тот с пенальти.

А ведь на тотал больше 2,5 голов давали 1.50. Низ зашел за целых 2.60.

«Фиорентина» проснулась во втором тайме. Это фишка команды

«Санкт-Галлен» ярко пободался с «Фиорентиной». И даже какое-то время вел в счете. Но не учел одного – «Фиорентина» в этом сезоне великолепна после перерыва. Итальянцы не проиграли ни одного второго тайма в этом сезоне ни в Серии А, ни в Лиге Конференций.

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Фото: East News /Tobias Kleuver / ANP / AFP; Gettyimages /Burak Kara; Pedro Porru/Keystone Press Agency/Global Look Press