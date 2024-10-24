«Фенербахче» не проиграет «МЮ», считают букмекеры. У «Юнайтед» 1 победа в 6 матчах

«Фенербахче» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках общего этапа Лиги Европы.

Английский клуб выиграл лишь 1 из 6 последних матчей во всех турнирах.

Букмекеры дают коэффициент 1.61 на то, что «Фенербахче» не проиграет. Победа «МЮ» оценивается в 2.40.

Матч состоится 24 октября и начнется в 22:00 мск.

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