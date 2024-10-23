Совет Федерации единогласно одобрил законопроект об увеличении отчислений с лотерей

Законопроект о поэтапном увеличении целевых отчислений с лотерей был единогласно одобрен Советом Федерации.

Ранее законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

В настоящее время целевые отчисления с лотерей составляют 10% от дохода организатора лотереи – разница между выручкой оператора и призовым фондом розыгрыша.

В случае принятия законопроекта схема будет изменена. Согласно документу, в 2025 году целевые отчисления предлагается установить в размере 4,2% от выручки оператора лотереи за отчетный квартал безотносительно призового фонда. В 2026 году целевые отчисления предлагается увеличить до 4,5% от выручки, в 2027 году – до 5%, в 2028-м – до 5,5% от выручки.

Законопроект направился на подпись президенту. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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