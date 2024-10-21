Объем ставок на выборы президента США превысил $2 млрд. 60% пользователей Polymarket ставят на Трампа
Дональд Трамп котируется фаворитом выборов президента в США.
Исход ноябрьских президентских выборов в США – самое популярное событие на криптоплатформе Polymarket. Общий объем ставок на него превысил 2 млрд долларов.
59,7% пользователей платформы ставят на победу Дональда Трампа. 40,2% отдают предпочтение Камале Харрис.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.
Черные выходные «Арсенала»: поражение, победы «Сити» и «Ливерпуля», букмекеры понижают шансы на трофеи
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости