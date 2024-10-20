В Эквадоре отменили запрет на рекламу азартных игр

Президент Эквадора Даниэль Нобоа вновь разрешил рекламу спортивных ставок и азартных игр в СМИ.

После вступления в должность в январе 2024 года Нобоа инициировал конституционный пересмотр законов Эквадора, которые запрещали наземные казино и бинго-залы с 2011-го, не предоставляя при этом никакой правовой базы для регулирования онлайн-гемблинга.

Несмотря на то, что наземные казино и пункты приема ставок запрещены, в конституции страны нет прямых законов, запрещающих онлайн-игры, что создает двусмысленность в регулировании этого сектора.

Новые правила установили 15% налога на валовой доход для всех лицензированных операторов беттинга. Также по распоряжению Нобоа налоговая служба Эквадора в июле создала реестр операторов, занимающихся азартными играми и ставками на спорт.

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