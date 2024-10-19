В АПЛ прошли 2% вероятности на камбэк «Лестера». «Саутгемптон» так и не побеждает с марта 2023-го

Из 2:0 в 2:3 с удалением и пенальти на Варди.

«Саутгемптон» встречал восьмой тур АПЛ в зоне вылета, «Лестер» – неподалеку. Матч важнейший для обоих – и сложился драматично.

2:0 к середине второго тайма испортили удаление и пенальти

«Саутгемптон» принимал «Лестер» и к получасу повел 2:0: Кэмерон Арчер и Джо Арибо замкнули прострелы. Хозяева и так шли фаворитами перед игрой – 2.15 против 3.25 на победу, а теперь получили серьезное преимущество, которое хранили более получаса.

Сразу после счета 2:0 коэффициент на победу «Лестера» взметнулся до 17.00, в перерыве – до 23.00, а к 64-й минуте – до 41.00, что составило всего 2% вероятности победы гостей.

И тут очень вовремя забил Факундо Буонанотте – тоже с прострела и в те же ворота. Счет для «Саутгемптона» из комфортного превратился в просто устраивающий, а еще через десять минут ситуация совсем ухудшилась: Райан Фрэйзер сфолил на Джейми Варди на самой линии ворот, когда тот пытался добить мяч.

Полузащитника «Саутгемптона» удалили, Варди четко пробил с пенальти – 2:2.

Хозяева доигрывали вдесятером, и на 90+8 после розыгрыша углового Джордан Айю пробил без сопротивления в нижний угол – принес «Лестеру» победу 3:2.

Сначала 0:2 до 64-й минуте с коэффициентом 41.00, а в итоге – 3:2 и вторая победа в сезоне.

«Лестер» очередной раз пробил «обе забьют», у «Саутгемптона» нет побед в АПЛ с марта прошлого года

«Лестер» не побеждал в АПЛ до октября, а потом вышло 1:0 с «Борнмутом» – и это единственный матч с участием «Лестера», где забили не обе команды. В остальных семи – «обе забьют» срабатывало. В лиге такой же показатель есть только у «Брентфорда».

«Саутгемптону» не до веселья с голами – ему бы хотя б просто выиграть. После восьми туров команда набрала лишь одно очко – это была ничья с «Ипсвичем», когда соперник отыгрался только на 90+5. Сейчас – снова пропущенный гол на 90+. И это уже поражение.

Последняя победа «Саутгемптона» в АПЛ состоялась в марте 2023 года, и интересно, что тогда он обыграл именно «Лестер» на своем поле – 1:0 с голом Карлоса Алькараса. Потом обе команды дружно вылетели в Чемпионшип и затем вернулись из него.

В Чемпионшипе «Саутгемптон» получал от «Лестера» жестокие 1:4 и 0:5. В АПЛ было близко к тому, чтобы круг замкнулся, но вместо победы – обидное поражение. Перспективы в октябре так себе – следующий матч пройдет в гостях у «Ман Сити». Успех в домашнем матче против «Эвертона» в начале ноября выглядит более реальным.

«Ставочная вики Спортса»

Фото: Gettyimages /Dan Istitene