«Ростов» в концовке спасся от поражения в матче с «Пари НН». В лайве на ничью зашел коэффициент 7.40
«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ.
До игры команда Валерия Карпина котировалась явным фаворитом за 1.77. На ничью давали 4.00, в лайве при счете 1:0 в пользу «Пари НН» коэффициент на такой исход поднялся до 7.40. Ростовчане ушли от поражения благодаря голу с пенальти на 90+2-й минуте.
«Ростов» продлил безвыигрышную серию в РПЛ. В пяти последних матчах чемпионата ростовчане потерпели три поражения и два раза сыграли вничью. Общий счет – 1:8.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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