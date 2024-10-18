В Бундеслиге – тур безумных тоталов: в Мюнхене допускают девять голов, «Айнтрахт» и «Байер» часто забивают друг другу пять

В Германии две неожиданные топ-афиши в рамках седьмого тура. Еще год назад встречи «Байер» – «Айнтрахт» и «Бавария» – «Штутгарт» были бы рядовыми играми, но теперь это – важная часть чемпионской гонки.

Помимо турнирной интриги, крайне любопытным выглядит расклад по тоталам: букмекеры с опаской предлагают коэффициенты даже на шесть голов, а история личных встреч только подтверждает тревожные мысли аналитиков.

Седьмой тур – аномалия, хотя Бундеслига – лидер по средней результативности

В Германии фиксируется средняя результативность выше трех голов за один матч (3,48). Для сравнения – АПЛ не дотягивает даже до трех мячей (2.87).

В седьмом туре аналитики ждут подтверждения тренда – сразу четыре встречи получили базовый тотал 3,5. Например, в Испании такой матч только один – игра «Барселоны» и «Севильи».

Даже для Германии встречи «Байер» – «Айнтрахт» и «Бавария» – «Штутгарт» – повод ожидать рекорды. Три команды из четырех входят в число лидеров по средней результативности в лиге, клуб из Франкфурта идет седьмым.

«Байер» и «Штутгарт» располагают редкой статистикой для шести туров – забивали и пропускали во всех матчах Бундеслиги.

«Бавария» напугала букмекеров: стали аккуратнее с кэфами, тоталы подрезают, «Штутгарт» опасаются из-за серии

У «Баварии» в сентябре был безумный отрезок из трех матчей с общей разницей мячей 20:3. Как раз после этого букмекеры перестали давать коэффициенты в районе 20.00 на тотал больше 8,5. Например, такой проскочил в Лиге чемпионов, когда «Бавария» загрузила Загребу девять голов.

Теперь против «Штутгарта» почти все легальные букмекеры предпочитают перестраховаться и не давать тотал больше шести мячей. На такой исход – всего 7.30. Это очень мало для прогноза на семь голов.

Особенность «Штутгарта» – команда забивает и пропускает в каждой игре нынешнего сезона, если не брать в расчет встречу с любителями в Кубке Германии. «Швабы» поразили ворота «Реала», пять мячей отправили Дортмунду – фаворитами точно не напугаешь.

В связи с этим и обмен голами оценивается очень низким коэффициентом 1.50.

Еще один важный фактор за град мячей в Мюнхене – история личных встреч: серия на тотал больше продолжается одиннадцать матчей подряд, в последний раз «низ» проходил в декабре 2017 года.

«Айнтрахт» и «Байер» ценят разгромы: пять мячей – норма, тотал меньше был три раза за десять лет

Клуб из Франкфурта удивил победной серией на старте чемпионата, но для «Байера» соперник всегда был опасен и ранее. В 2022 году Леверкузен сразу после назначения Хаби Алонсо угодил под 1:5 в гостях. А вот далее уже тотальное доминирование: три победы с общим счетом 11:2.

Примечательно, что на дистанции в шесть игр три раза фиксировались встречи, в которых одна из команд забивала пять голов.

История здесь также говорит в пользу атакующего футбола: за десять лет только в трех матчах был классический тотал меньше, счет 1:0 с 2001 года – лишь два раза.

Букмекерские компании все же ждут в Леверкузене поменьше голов, чем в Мюнхене: 7.90 – вариант на тотал больше 6,5, 1.55 – на обмен забитыми мячами.

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Оба матча состоятся в субботу. Игру в Мюнхене вынесли на традиционный вечерний слот. Если опасения букмекеров подтвердятся – вполне возможен и самый результативный тур в истории Бундеслиги.

Помимо матчей лидеров, аналитики предполагают, что тотал легко пробьют во встречах «Боруссия» (Дортмунд) – «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм» – «Бохум».

Самый результативный тур в истории Бундеслиги состоялся в сезоне-83/84. Тогда команды общими усилиями забили 53 гола, в одном из матчей «Штутгарт» и «Айнтрахт» закончили со счетом 2:2.

«Ставочная вики Спортса»

Фото: Gettyimages /Alex Grimm / Staff, Stuart Franklin / Staff