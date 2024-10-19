В 11 матчах подряд между «Баварией» и «Штутгартом» было забито минимум 3 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится
«Бавария» примет «Штутгарт» в 7-м туре Бундеслиги.
Хозяева котируются явными фаворитами: поставить на них можно за 1.35. Победа гостей оценена в 8.50, ничья – в 6.00.
Букмекеры уверены, что игра получится результативной – в 11 матчах подряд между «Баварией» и «Штутгартом» было забито минимум 3 мяча. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.30, а тотал меньше 2,5 сыграет с коэффициентом 3.60.
Матч пройдет 19 октября. Начало – в 19:30 мск.
В Бундеслиге – тур безумных тоталов: в Мюнхене допускают девять голов, «Айнтрахт» и «Байер» часто забивают друг другу пять
Опубликовала: Венера Кравченко
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