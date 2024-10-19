В 11 матчах подряд между «Баварией» и «Штутгартом» было забито минимум 3 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится

«Бавария» примет «Штутгарт» в 7-м туре Бундеслиги.

Хозяева котируются явными фаворитами: поставить на них можно за 1.35. Победа гостей оценена в 8.50, ничья – в 6.00.

Букмекеры уверены, что игра получится результативной – в 11 матчах подряд между «Баварией» и «Штутгартом» было забито минимум 3 мяча. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.30, а тотал меньше 2,5 сыграет с коэффициентом 3.60.

Матч пройдет 19 октября. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

В Бундеслиге – тур безумных тоталов: в Мюнхене допускают девять голов, «Айнтрахт» и «Байер» часто забивают друг другу пять