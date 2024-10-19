Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» прервать победную серию «Краснодара»

19 октября в рамках 12-го тура РПЛ лидер сезона «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 мск.

«Краснодар» стартовал в чемпионате с трех ничьих, но затем выиграл восемь матчей подряд и вырвался на первую строчку в таблице. Команда Мурада Мусаева – единственная, ни разу не проигравшая в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» находится на шестом месте. Красно-белые выиграли всего один из четырех последних матчей, при этом в домашних стенах коллектив Деяна Станковича выступает успешнее – четыре победы и две ничьи.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы. Две последних встречи РПЛ в Москве завершились успехом спартаковцев.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» высокие шансы остановить победный ход краснодарцев. На победу столичной команды предлагают коэффициент 2.15 , на ничью дают 3.70 , на гостей можно поставить за 3.50 .

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 предлагают 1.81 , ТМ 2.5 идет за 2.06 . Вероятность обмена голами оценивается кэфом 1.69 .

Основания для того, чтобы ждать большое количество голов имеются. Тотал больше 2.5 зашел в трех последних матчах москвичей и в трех из четырех предыдущих игр южан.

Игроки БЕТСИТИ верят в способность «Спартака» обыграть «Краснодар». На победу хозяев пришелся 51% от общего числа ставок на исход, 23% отдано на успех гостей, 26% ушло на ничью.

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