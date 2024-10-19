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Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» прервать победную серию «Краснодара»

19 октября в рамках 12-го тура РПЛ лидер сезона «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 мск.

«Краснодар» стартовал в чемпионате с трех ничьих, но затем выиграл восемь матчей подряд и вырвался на первую строчку в таблице. Команда Мурада Мусаева – единственная, ни разу не проигравшая в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» находится на шестом месте. Красно-белые выиграли всего один из четырех последних матчей, при этом в домашних стенах коллектив Деяна Станковича выступает успешнее – четыре победы и две ничьи.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы. Две последних встречи РПЛ в Москве завершились успехом спартаковцев.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» высокие шансы остановить победный ход краснодарцев. На победу столичной команды предлагают коэффициент 2.15, на ничью дают 3.70, на гостей можно поставить за 3.50.

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 предлагают 1.81, ТМ 2.5 идет за 2.06. Вероятность обмена голами оценивается кэфом 1.69.

Основания для того, чтобы ждать большое количество голов имеются. Тотал больше 2.5 зашел в трех последних матчах москвичей и в трех из четырех предыдущих игр южан.

Игроки БЕТСИТИ верят в способность «Спартака» обыграть «Краснодар». На победу хозяев пришелся 51% от общего числа ставок на исход, 23% отдано на успех гостей, 26% ушло на ничью.

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