Обновленная программа лояльности с кешбэком до 20% для гостей клубов BetBoom

BetBoom ранее запустил обновленную программу лояльности для пользователей сайта и приложений, где был один из крупнейших кэшбеков среди российских букмекерских компаний. Теперь все клубы BetBoom переходят на начисление повышенного кешбэка!

Как работает кешбэк:

Кешбэк начисляется ежедневно за каждую ставку, совершенную с денежного баланса. Размер кешбэка зависит от статуса гостя, который напрямую связан с количеством накопленных баллов активности. Чем выше статус — тем выше процент кешбэка, который может достигать 20% для владельцев VIP-статуса “Платина”. Бонусы начисляются ежедневно за разницу между суммами ставок и выигрышей и доступны для получения в терминале. Теперь вся информация по кешбэку на главной странице терминала!

На ряд событий действуют ограничения по начислению кешбэка, с применением поправочных коэффициентов. Все подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom.

Привилегии и статусы:

Программа лояльности BetBoom предлагает несколько уровней статусов: от Стандарт до VIP, с которыми связан увеличивающийся процент кешбэка.

Например, при достижении VIP-статуса “Платина” гостю будет начисляться кешбэк в размере 20% на бонусный баланс. Также доступны дополнительные привилегии, куда входят заказ блюд и напитков из премиальных ресторанов, специальные акции, мероприятия и вызов такси.

Для удобства всех гостей на главном экране терминала доступна карточка «Программа лояльности», которая наглядно демонстрирует прогресс накопления баллов активности и сумму полагающегося бонуса.

«Мы всегда стремились сделать программу лояльности максимально понятной и выгодной для всех наших гостей. Введение кешбэка на регулярной основе, когда гость получает бонусы при каждом посещении клуба BetBoom — это уникальное предложение на рынке. Для нас было важно не просто увеличить кешбэк, но и создать систему, где активность каждого гостя будет действительно вознаграждаться. Все гости с VIP-статусом могут получать еще более ощутимые преимущества от своих ставок», – сообщила руководитель направления маркетинга и развития наземной сети клубов BetBoom Елизавета Шведова.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o .