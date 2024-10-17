«Торпедо» и «Нефтехимик» 11 раз за последние 10 лет сыграли вничью в КХЛ в основное время. 4.40 – очередная ничья

«Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Команды сыграли вничью в основное время в 11 из 23 последних матчей с сезона-2014/15.

Букмекеры дают коэффициент 4.40 на то, что «Торпедо» и «Нефтехимик» сыграют вничью в сегодняшней встрече.

Матч пройдет 17 октября и начнется в 19:00 мск.

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