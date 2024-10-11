Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком

«Мы – самый хоккейный букмекер России».

Хоккей в последние годы вызывает все больше интереса у букмекеров. Понятно, почему виден рост – только в 2022-м КХЛ разрешила клубам самим заключать контракты с букмекерами, до этого эксклюзивные права на нейминг и размещение были у «Фонбета».

Но сейчас в КХЛ только один клуб без беттинг-контракта – и это китайско-мытищинский «Куньлунь». А внезапный лидер по количеству клубов-партнеров – OLIMPBET.

Гораздо привычнее было бы видеть здесь кого-то из большой тройки , но нет – у бывшего «Олимпа» контракты аж с восемью командами: перед стартом нового сезона к «Спартаку», московскому «Динамо», «Ладе» и «Амуру» добавились «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА. У ближайшего «преследователя» – «Винлайна» – шесть клубов-партнеров.

Ставки на Спортсе’’ поговорили с директором по развитию OLIMPBET Константином Гусевым о том, как БК стал главным хоккейным букмекером страны.

• Хоккей действительно прибавляет – зрительский интерес растет: «Мы анализируем цифры, видим тренды и стараемся быть на волне. Хоккей в последнее время в целом серьезно прибавил. Интерес отмечается не только у смотрящей аудитории, но и у посетителей хоккейных арен. В прошлом году у ряда клубов из числа наших партнеров из матча в матч были солд-ауты. Аудитория максимально открытая, контактная».

• Сейчас у OLIMPBET в хоккейном пакете восемь клубов в КХЛ, два – в МХЛ, один – в ВХЛ, а также титульное партнерство с ВХЛ и МХЛ. «Я могу представить еще больше. Но пока важно хорошо и качественно отработать то, что имеем здесь и сейчас. Без лишней скромности – сейчас мы самый хоккейный букмекер страны».

• Такое представление букмекера в хоккее отражается и на популярности среди бетторов. По словам Гусева, хоккей у OLIMPBET стабильно в топ-3 самых популярных видов спорта по объему ставок, в определенные моменты – топ-2 (уступает только футболу).

• Интересный нюанс – в пакете букмекера все московские хоккейные клубы: и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо». Да и «Витязь» рядом – в Подмосковье. Но именно ЦСКА выглядит самым дорогим лотом. В медиа писали про 250 млн рублей в год. «Цифры очень далеки от действительности, но в целом для клуба такого уровня рыночные. Это не самый дорогой контракт в нашей истории. Мы очень рационально подходим к расходам на спонсорство».

• Уральские и сибирские хоккейные центры букмекеру тоже интересны, но пока там они не представлены. «Планируем зайти на эти рынки, но уважительно относимся к нашим конкурентам, уважительно относимся к зарабатываемым деньгам, поэтому нет задачи что-то быстро перекупить, кого-то выжать и разогреть рынок, устроив торги».

• Еще одна нестандартная деталь – сразу четыре клуба этим летом перебрались к OLIMPBET от «Пари». «Кармическое совпадение – партнер, работавший с клубами, изменил вектор развития. Таким образом клубы освободились от контрактов. И благодаря нашей активной работе в хоккее за последние пару лет первым, кому сделали предложение, был OLIMPBET. Нам очень приятно, что рынок уже ассоциирует нас с хоккеем».

• Нейминг минорных лиг нужен OLIMPBET для повышения узнаваемости. «Каждая из лиг хороша по-своему и обе дают нам хорошую региональную представленность, медийную ценность, возможность работать с аудиторией. Хоккей – он же не только в Москве, он везде. Ценно и важно показать аудитории, что мы вместе с вами, в хоккее, рядом с каждым из вас, даже в самом отдаленном городе. Очень часто вижу на улицах людей в нашей фирменной одежде. Это приятно».

• Траты на спонсорство в хоккее Гусев оценивает почти в 1 млрд рублей. «Если посчитать все спонсорские контракты в категории хоккей, прибавить сопутствующие расходы на интертейнмент, BTL (рекламная деятельность бренда, направленная на взаимодействие с конкретной группой потребителей – прим. Спортса’’), различного рода рекламу, пиар и прочее».

• Маркетинг – отдельная история. В ВХЛ и МХЛ, например, OLIMPBET запустил собственную премию OLIMPBET ICE AWARDS с креативными названиями номинаций «18+» (кто первым забьет 18 голов), «Бразильская система» (какой клуб первым забьет 100 голов). Все – чтобы привлечь новую аудиторию.

«Экосистема и консистентность – наше все. Подписал клуб – подпиши профильных амбассадора, иди дальше по воронке, думай, где еще можно зацепить аудиторию, рассказать о себе. Думай, что можешь и умеешь делать. Необходимо расширять свое присутствие, анализировать показатели и делать соответствующие выводы».

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Фото: spartak.ru ; cska-hockey.ru ; dynamo-spb.com