Испания – явный букмекерский фаворит матча с Сербией. В сентябре команды сыграли 0:0

Испания примет Сербию в рамках группового этапа Лиги наций.

Букмекеры считают испанцев явными фаворитами встречи с коэффициентом 1.41. На ничью можно поставить за 4.70, на победу сербов – за 7.80.

Команды уже встречались в этой Лиге наций в сентябре – 0:0.

Матч пройдет 15 октября, начало – в 21:45 мск.

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