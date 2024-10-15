Испания – явный букмекерский фаворит матча с Сербией. В сентябре команды сыграли 0:0
Испания примет Сербию в рамках группового этапа Лиги наций.
Букмекеры считают испанцев явными фаворитами встречи с коэффициентом 1.41. На ничью можно поставить за 4.70, на победу сербов – за 7.80.
Команды уже встречались в этой Лиге наций в сентябре – 0:0.
Матч пройдет 15 октября, начало – в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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