«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом
«Динамо» и «Спартак» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Бело-голубые на побеждают «Спартак» 7 матчей подряд: 2 поражения в основное время, 3 – в овертайме и 2 – по буллитам.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом сегодняшней встречи с коэффициентом 2.28. На успех «Спартака» дают 2.70, на ничью в основное время – 4.20.
Матч пройдет 14 октября, начало – в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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