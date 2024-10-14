«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом

«Динамо» и «Спартак» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Бело-голубые на побеждают «Спартак» 7 матчей подряд: 2 поражения в основное время, 3 – в овертайме и 2 – по буллитам.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом сегодняшней встречи с коэффициентом 2.28. На успех «Спартака» дают 2.70, на ничью в основное время – 4.20.

Матч пройдет 14 октября, начало – в 19:30 мск.

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