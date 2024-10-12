Сербия и Швейцария пробили ТБ4,5 по желтым карточкам – в матчах на ЧМ между ними он тоже прошел дважды
Сборная Сербии принимала Швейцарию в матче Лиги наций и выиграла со счетом 2:0 благодаря автоголу Нико Эльведи и точному удару Александра Митровича. Бреэль Эмболо во втором тайме не реализовал пенальти.
Одна из интриг матча – количество желтых карточек. Их оказалось пять, поэтому тотал больше 4,5 прошел за 1.67. При этом пятая была показана на 90+3 минуте.
Сербия и Швейцария играли между собой на двух чемпионатах мира. Пять желтых карточек также было в их матче на ЧМ-2018, а еще на ЧМ-2022 – 11.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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