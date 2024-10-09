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Российские художники и бренды сделают апгрейд “Великой погони” от FONBET

С возобновлением регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги всех пользователей проекта “Великая Погоня”  ждут новые уникальные призы. Российские художники Алексей Лазунин и Никита Коновалов, а также бренд одежды “Волчок” приняли участие в создании капсульной коллекции игровых свитеров Александра Овечкина, которые могут получить пользователи сайта “Великая Погоня” от FONBET по достижении определенного количества заброшенных шайб.

Каждый из художников привнесет собственный стиль в капсульную коллекцию, а пользователи сайта с помощью конфигуратора могут самостоятельно сделать дизайн джерси. Например, Алексей Лазунин, известный под псевдонимом “Бей Беги”, оформил коллекцию в стиле мультфильмов 20-40-ых годов. Работы Алексея хорошо известны футбольной публике – именно он работал над афишами ФК “Торпедо”. Никита Коновалов (“Daemonick”) привнес в коллекцию средневековую эстетику с характерной для нее глубиной и индивидуальностью, а российский бренд “Волчок”, неоднократно участвовавший в Московской неделе моды, добавит в артворки любовь к темной материи и андеграунду.

Лимитированная коллекция будет разыграна в ограниченном количестве: джерси с уникальным дизайном получат пять пользователей, набравших больше всего баллов “Великой Погони” к 860-ой шайбе Александра Овечкина в НХЛ. Следующий дроп коллекции запланирован на момент 870-ой шайбы.

Сезон Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Первый матч “Вашингтона” состоится в ночь на 13 октября с “Нью-Джерси” на выезде.

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