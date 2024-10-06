Фэйковые лотереи – наиболее распространенная мошенническая схема в России в третьем квартале 2024 года
Фэйковые лотереи стали наиболее популярной мошеннической схемой в России по итогам третьего квартала 2024 года.
Руководитель направления повышения киберграмотности пользователей компании МТС RED Илья Одинцов рассказал, что мошенники особенно активно эксплуатировали тему лотерей в июле и августе. Жертвам приходили письма с уведомлениями о выигрыше в лотерею, которая якобы проводилась при поддержке знаменитостей или крупных компаний.
«Чтобы получить призовые, сначала надо перевести небольшую сумму – иногда якобы за конвертацию из валюты в рубли, иногда – за лотерейный сбор. В итоге жертва переводит деньги преступникам и при этом компрометирует данные своей банковской карты, оставляя на мошенническом ресурсе все ее реквизиты», – сказал Одинцов.
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