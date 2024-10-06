«Ахмат» на дне: 11 туров без побед. Когда антирекорды?

Антигонка за «Анжи» и «Арсеналом».

«Ахмат» проиграл в гостях 0:2 «Рубину» в 11-м туре Мир РПЛ. У грозненцев так и нет побед на старте.

До глобального антирекорда пока далеко, но в рейтинге худших стартов в чемпионатах России уже близко к главным неудачникам.

«Ахмат» уже начинал с 10 турами без побед. Но потом вдруг обыграл ЦСКА

«Ахмат» идет последним, хотя проиграл всего пять матчей (столько же поражений, например, у «Акрона», но тольяттинцы восьмые). Побед нет, а все очки добыты с помощью ничьих – их шесть. Пока всего очко до зоны стыков, но четыре – до безопасного 12-го места.

Мы уже вспоминали тяжелый сезон-2013/14. Финишировав до этого восьмыми, тогда еще «Терек» не стал продлевать контракт со Станиславом Черчесовым и назначил Юрия Красножана. 10 туров грозненцы не выигрывали, но в 11-м неожиданно победили 2:0 ЦСКА с голами Кану и Игоря Лебеденко.

Вскоре пришел Рашид Рахимов и к финишу убрал команду даже из зоны стыков – закончили на 12-м. Сейчас тренера Магомеда Адиева сменили раньше, но пока эффекта нет.

У «Ахмата» еще не худший старт. Антирекорд – Тула

20 команд, включая «Ахмат», в истории российских чемпионатов набирали пять или шесть очков за 11 матчей. Семь клубов набирали четыре или меньше.

«Арсенал» в 2014-м , когда только вышли с Дмитрием Аленичевым в РПЛ, совсем боль. За первые 11 туров не проиграли только «Рубину» (0:0) и «Ростову» (1:1), но в 12-м победили «Торпедо». Половину из следующих 12 матчей туляки выиграли и за месяц до финиша даже делили 12-е место. Но провалили финиш (два очка в шести турах) – и вылетели с последнего.

«Ротор» в 2020-м вернулся в РПЛ после большого перерыва и взял очки в 11 турах только с «Динамо» (0:0), «Химками» (1:1) и «Уфой» (0:0), а после в 12-м победил «Локомотив». И тоже было просветление: за девять туров до конца «Ротор» шел 13-м, опережая зону вылета на четыре очка, но завалил следующие матчи, проиграв семь из девяти. Итог – предпоследнее место.

«Волга» в 2012-м вообще начала с победы над «Динамо» и после череды неудач выдала отрезок с одним поражением в восьми матчах. А дальше с Гаджи Гаджиевым даже удержалась на 12-м месте и осталась в РПЛ.

С «Химками» за несколько лет до этого такое не прошло: выиграли всего два матча за сезон, проиграли все 15 во втором круге и вылетели с треском. За 10 лет до в Первый дивизион улетела и «Жемчужина», а в 1998-м – с 26 поражениями в 30 матчах – «Тюмень».

Если говорить только про стартовые 11 туров, команд без побед за этот отрезок в чемпионатах России было восемь. Помимо пяти из таблицы (минус «Волга») – это «Анжи» в 2013-м и московское «Динамо» в 1998-м». «Ахмат» добавился.

Антирекорд – 19 матчей. «Ахмат» претендует, но не в этом году

Еще три команды мучились без побед в первых 11 турах, но побеждали в следующем матче. «Химки»-2009 дождались успеха в 13-й игре. А еще у трех команд ожидание затянулось дольше.

«Анжи» в сезоне-2013/14 резко изменил стратегию и распродал всех звезд. Вместо Самюэтоэля Это’О впереди, Виллиана под ним и Лассана Диарра в опорной зоне команда через пару месяцев выходила с Яном Голендой, Павлом Голышевым и Габриэлем Мурешаном, да еще и отвлекалась на групповой этап Лиги Европы (умудрились выйти в плей-офф и даже пройти первый раунд).

В 2013-м «Анжи» не побеждал, а на следующий год в марте обыграл в 20-м туре «Рубин» благодаря голу Александра Бухарова. Компания арендованных с ним, Федором Смоловым, Динияром Билялетдиновым и Владимиром Быстровым старалась спасти от вылета и даже разнесла 4:0 «Динамо», но «Анжи» все равно занял последнее место.

«Локомотив» НН в 2000-м так же страдал: после 18 матчей не было побед, проиграли из них 12. 4500 болельщиков порадовались, когда приехал «Уралан» – 2:0 с дублем Михая Дрэгуша. Для него «Локо НН» был последним клубом в карьере, через 24 года его сын Денис забил на Евро-2024 в ворота сборной Украины за Румынию. Нижегородский «Локо» занял предпоследнее место и вылетел. Через пять лет клуб расформировали.

«Жемчужина» в 1999-м жила в похожем стиле, только серия получилась короче на пару матчей. Клуб воспрял и даже на какое-то время выполз из зоны вылета, но в конце сезона получил 13 голов от «Зенита», «Спартака» (3:7) и ЦСКА. Так что тоже предпоследнее место, вылет и скорое расформирование.

***

«Ахмат» может войти в эту тройку, вытеснить «Жемчужину», если не победит в шести следующих матчах – против «Факела», «Ростова», «Пари НН», «Зенита», «Крыльев» и «Динамо».

Дальше будут «Оренбург», «Рубин» и «Локомотив», чтобы побить антирекорд «Анжи». Матчи с «Рубином» и «Локо» запланированы уже на март 2025-го, так что раньше нового лидера рейтинга не ждем.

Ставки на Спортсе

Удивительная игра «Спартака»: суперголевой тайм, 10% на мяч Умярова, «Ростов» не забил впервые за 6 лет

ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид