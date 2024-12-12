Житель Нью-Джерси проиграл $15 млн на азартных играх за 4 года. Он украл $942 тысячи у жены

Американец проиграл 15 миллионов долларов на азартных играх за четыре года.

По данным The Independent, о крупных проигрышах жителя Нью-Джерси стало известно из иска его бывшей жены Лизы Д’Алессандро к букмекеру DraftKings.

По словам женщины, ее бывший муж украл у нее 942 тысячи долларов и проиграл их на ставках. Он тайно снимал деньги с кредитных карт жены и сберегательных счетов детей.

Д’Алессандро требует, чтобы DraftKings вернула ей эти деньги. Она обвиняет букмекерскую компанию в поощрении зависимости мужчины.

Адвокаты утверждают, что сотрудники DraftKings знали о проблемах мужчины с азартными играми, но продолжали завлекать его выгодными предложениями, чтобы он продолжал тратить деньги на ставки. Впоследствии мужчина стал VIP-игроком букмекера.

Согласно иску, в 2020 году он тратил в DraftKings в среднем 2 тысячи долларов в месяц, а к 2023 году эта сумма выросла в более чем 30 раз. В общей сложности мужчина проиграл на ставках 15 миллионов долларов за 4 года.

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