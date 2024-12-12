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  • «В колумбийском футболе есть договорные матчи. Откройте глаза!». Игрока «Атлетико Насьональ» дисквалифицировали на 4 игры за пост о договорняках
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«В колумбийском футболе есть договорные матчи. Откройте глаза!». Игрока «Атлетико Насьональ» дисквалифицировали на 4 игры за пост о договорняках

Игрока «Атлетико Насьоналя» Хормана Кампусано дисквалифицировали на 4 матча за пост о договорных матчах в колумбийском футболе.

Поводом для возмущения игрока стала работа арбитров на матче между «Насьоналем» и «Мильонариос». После игры он опубликовал пост в соцсети на 354 тысячи подписчиков, в котором призвал открыть глаза на договорные матчи в колумбийском футболе.

«Давайте позаботимся о нашем футболе. Ничего не меняется, поэтому пришло время открыть глаза ради блага колумбийского футбола, где есть договорные матчи.

Тысячи болельщиков голодают, чтобы просто посмотреть красивое зрелище по всей стране, поэтому я призываю всех, ради нашего футбола, быть справедливыми. Откройте глаза!» – написал экс-игрок сборной Колумбии в соцсетях.

Помимо дисквалификации на 4 матча Кампусано оштрафовали на 19,5 миллиона колумбийских песо.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Footboom
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