У ЦСКА всего 4 победы в 28 последних матчах против московского «Динамо». 1.47 – бело-голубые не проиграют в дерби

«Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

Поставить на «Динамо» предлагается за 2.60, победа ЦСКА доступна за 2.80. Ничья оценивается в 3.60. У армейцев всего 4 победы в 28 последних матчах против бело-голубых. Если «Динамо» не проиграет, зайдет коэффициент 1.47.

Букмекеры считают, что дерби получится результативным. На тотал больше 2,5 голов дают 1.70, а на тотал меньше 2,5 – 2.15. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 6 октября. Начало – в 19:00 мск.

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