ЦСКА почти не побеждает «Динамо» за последние 15 лет – всего 4 победы в 28 матчах! И сейчас – не фаворит

«Динамо» примет ЦСКА в центральном матче 11-го тура РПЛ. Если со «Спартаком» у динамовцев часто не складываются игры, то ЦСКА – вполне подходящий соперник для набора очков.

Причем так заведено уже давно.

Пять побед «Динамо» в семи последних матчах с ЦСКА, четыре – волевые

Всего 26:19 по победам в пользу «Динамо» – разница не сказать что очень ощутимая, а по мячам – тем более, ведь забито 86, а пропущено 83. Но для ЦСКА встречи с динамовцами очень часто оборачиваются неприятностями именно в последнее время.

Что есть на данный момент – всего одна победа за последние четыре года, за семь игр. ЦСКА обыграл «Динамо» в апреле 2022 года благодаря единственному голу Чидеры Эджуке. В других матчах с начала 2021-го – пять побед «Динамо» (четыре из них – волевые!) и ничья.

Да еще и последние три игры – неизменные поражения ЦСКА: дважды по 1:2, затем 2:3. Причем в двух из них ЦСКА вел в счете – но все равно уступил.

Но и это не единственная неприятная серия для команды в российском противостоянии с «Динамо».

15 лет – всего четыре победы

В 2020-м ЦСКА выиграл у «Динамо» 3:1. Та победа – первая за семь матчей, то есть семиматчевый отрезок с одним выигрышем был и тогда тоже, только ничьих было больше – четыре.

В сезоне-2015/16 ЦСКА дважды победил «Динамо». А до этого не мог выиграть в целых 12-ти матчах! В семи из них побеждал соперник. Серия растянулась на шесть лет.

Получается, что за последние 15 лет они сыграли 28 матчей, из которых «Динамо» выиграло половину – 14, а ЦСКА – лишь четыре. Кричащая статистика со времен 3:0 в 2009-м и голов Павла Мамаева, Милоша Красича и Гильерме при 12 тысячах зрителей в «Лужниках».

С 2010-го и случился перекос. До этого у ЦСКА было 14 побед, а у «Динамо» – 12. Серии без них у ЦСКА растягивались максимум на четыре матча, а дважды он даже побеждал по три раза подряд.

Но как быть с такими цифрами как сейчас – с четырьмя победами в 28 играх? Например, ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ничего особенного в этом не видит. «Вся статистика до поры, до времени. ЦСКА много лет проигрывал «Спартаку», потом случилось наоборот. В наше время «Динамо» было удобным соперником. Это просто статистика», – сказал он «Евро-Футбол.Ру».

И сейчас «Динамо» – небольшой фаворит

Разница невелика – 2.50 на победу «Динамо», 2.82 – на успех ЦСКА. Также есть 1.57 на непроигрыш ЦСКА. Но динамовцев в этой игре котируют выше. Голов тоже ждут от матча – 1.73 предлагается на ТБ2,5. Всего 1.58 выставлено на «обе забьют».

При этом ЦСКА еще никогда не выигрывал у «Динамо» на «ВТБ Арене». С тех пор как динамовцы перебрались на свою новенькую арену из Химок, они провели против соперника пять игр и выиграли четыре.

У Марко Николича тоже не самые приятные воспоминания от первого посещения этого стадиона – в ноябре 2020-го он приехал туда с «Локомотивом» и получил 1:5. Еще две встречи против «Динамо» закончились 0:0 и 1:1. Динамовцев сербский тренер пока не обыгрывал.

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Александр Вильф; vk.com/fcdm_official