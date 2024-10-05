Прогноз Алфимова на «Динамо» – ЦСКА: «Марко Николич умеет играть против открытых соперников и не давать им много шансов»

Автор Спортса’’ Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 11-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА.

«Несмотря на то, что динамовцы обыграли ЦСКА в четырех последних матчах подряд, сейчас я в их победу не верю. Марко Николич умеет играть против открытых соперников и не давать им много шансов.

Так получится и сейчас. Плюс «Динамо» сыграло четыре матча подряд с махачкалинским «Динамо» и «Спартаком», которые показали, как можно не проигрывать бело-голубым. Есть ощущение, что у ЦСКА маловато возможностей для победы, но и поражения армейцев я здесь тоже не жду.

Можно поискать разные варианты: например, непоражение одной из команд при низком тотале, там коэффициент 2.80-2.90. Но попробуем рискнуть и взять не комбинированную ставку, а на результат: на ничью коэффициент приличный (3.70)», – считает Алфимов.

Матч пройдет 6 октября и начнется в 19:00 мск.

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