ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ

Проверяем навыки.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе тур номер 11. Команду Александра Дорского представляет сам капитан, а команду Глеба Чернявского – Максимилиан Алфимов.

Александр Дорский: ЦСКА сдержит «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки»

«Динамо» – ЦСКА: красно-синие не проиграют и не дадут много забить динамовцам (2.90)

Эта игра воспринимается как матч самой фестивальной команды лиги против, пожалуй, самого неяркого топа.

В этой игре характеристика о неяркости – точно не негативная, потому что кажется, что ЦСКА не даст «Динамо» выбегать в быстрые отрывы, а Тюкавину будет очень тяжело бороться с Рошей, Дивеевым и Мойзесом.

Ожидаю достаточно вязкую игру, отчасти похожую на матч «Динамо» в Махачкале. Поэтому поставлю на непоражение ЦСКА и тотал меньше 2,5.

«Краснодар» – «Химки»: уверенная победа хозяев (2.80)

На этой неделе много говорили о победах «Краснодара» над топами, вспоминая ничьи с Махачкалой и «Факелом». Так, например, Константин Генич предсказывал проблемы «Краснодара» против «Химок».

На мой взгляд, это сравнение не очень корректно. Во-первых, против Махачкалы и «Факела» «Краснодар» играл на старте сезона, когда кто-то еще не подъехал, а кто-то из лидеров был в плохом состоянии. Во-вторых, в начале чемпионата «Краснодар» так не нагружал чужую половину поля, поднимая обоих фланговых защитников, а также запуская между линиями одного из опорных (в последние недели эта роль достается Черникову).

При этом «Краснодар» хорош и на переход за счет быстрых Виктора Са, Батчи и Кордобы.

Не думаю, что победная серия «Краснодара» прервется. Более того, прогнозирую достаточно уверенную победу команды Мусаева, ставя на нее с форой -2.

Максимилиан Алфимов: ЦСКА и «Динамо» сыграют вничью, в Воронеже – фестиваль футбола имени Евсеева

«Динамо» – ЦСКА: ничья (3.70)

Несмотря на то, что динамовцы обыграли ЦСКА в четырех последних матчах подряд, сейчас я в их победу не верю. Марко Николич умеет играть против открытых соперников и не давать им много шансов.

Так получится и сейчас. Плюс «Динамо» сыграло четыре матча подряд с махачкалинским «Динамо» и «Спартаком», которые показали, как можно не проигрывать бело-голубым. Есть ощущение, что у ЦСКА маловато возможностей для победы, но и поражения армейцев я здесь тоже не жду.

Можно поискать разные варианты: например, непоражение одной из команд при низком тотале, там коэффициент 2.80-2.90. Но попробуем рискнуть и взять не комбинированную ставку, а на результат: на ничью коэффициент приличный.

«Факел» – «Динамо» Махачкала: нулевая ничья (6.00)

Кажется, что это самый очевидный матч тура в плане результативности. Даже букмекеры дают не стандартный тотал 2,5 как основной, а 1,5.

В пяти домашних матчах этого сезона «Факел» забил только один гол – «Оренбургу» (и выиграл 1:0). Еще три раза сыграл 0:0, а в первой игре уступил «Акрону» 0:2. Короче говоря, есть ощущение, что Махачкала без особых проблем сдержит соперника. «Динамо» же сыграло в Кубке 3:3 с «Крыльями», но есть нюанс – это в Кубке махачкалинцы играют как пойдет, а в чемпионате это убийца тоталов. Плюс исторически «Факел» и «Динамо» почти друг другу не забивают, а в феврале сыграли 0:0 в товарняке.

Можно подстраховаться и взять ставку на то, что в матче будет максимум 0-1 голов – на это дают 2.23. Но мы рискнем (надо догонять команду Дорского) и предположим, что голов не будет вообще. Потому что футбол в забитии голов заключается, что ли?

5 последних матчей

«Динамо» – ЦСКА: бело-голубые не проигрывают армейцам

25 ноября 2023-го. РПЛ. ЦСКА – «Динамо» – 2:3 19 августа 2023-го. РПЛ. «Динамо» – ЦСКА – 2:1 13 ноября 2022-го. РПЛ. «Динамо» – ЦСКА – 2:1 8 октября 2022-го. РПЛ. ЦСКА – «Динамо» – 1:1 24 апреля 2022-го. РПЛ. ЦСКА – «Динамо» – 1:0

Интересный факт : исход «Обе команды забьют – да» пробивался в 7 последних играх из 8.

«Краснодар» – «Химки»: краснодарцы либо не забивают «Химкам», либо забивают много

12 марта. Кубок России. «Химки» – «Краснодар» – 2:0 2 апреля 2023-го. РПЛ. «Химки» – «Краснодар» – 0:6 27 ноября 2022-го. Кубок России. «Краснодар» – «Химки» – 4:1 18 сентября 2022-го. РПЛ. «Краснодар» – «Химки» – 3:1 31 августа 2022-го. Кубок России. «Химки» – «Краснодар» – 0:2

Интересный факт : в последних 6 встречах с «Химками» в РПЛ команда Галицкого побеждала всего 2 раза, зато как: сумасшедшие разгромы 6:0 и 7:2.

«Факел» – «Динамо» Махачкала: никогда не бывает много голов

18 февраля. Товарищеский матч. «Факел» – «Динамо» Мх – 0:0 23 сентября 2006-го. Первая лига. «Факел» – «Динамо» Мх – 1:0 4 июня 2006-го. Первая лига. «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0 26 июля 2005-го. «Факел» – «Динамо» Мх – 0:0 6 апреля 2005-го. «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0

Интересный факт : даже с учетом советского времени в матчах этих команд забивалось максимум два гола.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре был один точный прогноз из четырех: Илья Васильев дождался гола или ассиста Алексея Батракова. И это снова увеличило отрыв команды Дорского от команды Чернявского.

Ставки на Спортсе

Фото: vk.com/fckrasnodar ; vk.com/pfcfakel ; РИА Новости /Александр Вильф