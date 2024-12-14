В Нидерландах нелегальные онлайн-казино вошли в топ самых быстрорастущих поисковых запросов в 2024 году
В Нидерландах нелегальные онлайн-казино выходят в топ поисковых трендов.
В нескольких провинциях страны сайты нелицензированных операторов попали в списки самых быстрорастущих запросов в Google за 2024 год. Ежемесячный суммарный объем поисковых запросов нелегальных казино достиг почти 700 тысяч запросов. Из них 450 тысяч приходится на казино LalaBet и 246 тысяч – на Jungliwin.
В начале 2024-го в парламенте Нидерландов поддержали инициативу по запрету рекламы казино, а с 1 октября в стране введен лимит на депозиты в онлайн-гемблинге.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Casino Nieuws
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