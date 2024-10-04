«Почему это относится только к ставкам на спорт?» Николай Оганезов – о запрете не ставки с кредитных карт
Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в комментарии для Спортса’’ отреагировал на предложение запретить оплачивать ставки с помощью кредитных карт.
«Не всегда внешне разумный законопроект по регулированию бизнеса является эффективным и полностью продуманным. Да, никто не спорит, делать ставки с кредитных денег очень опрометчиво и рискованно. Человек может поставить себя и свою семью в очень сложную ситуацию.
Но авторы законопроекта избегают вопросов реализации этой идеи. Нынешняя финансовая система, в том числе наличный оборот денежных средств, не позволяют определить получателю природу и происхождение этих денежных средств. С кредитной карты игрок может перевести деньги на дебетовую карту или банально обналичить, чтобы сделать желаемую ставку.
Можно, конечно, от лица бизнес-сообщества поддержать эту инициативу, т.к. априори она неэффективная. Но кому нужно это очковтирательство?
Актуален и вопрос, почему запрет на использование кредитных карт касается только ставок на спорт? Почему он не распространяется буквально на все виды игр, основанных на риске? Что делать с сегментом нелегальных азартных игр в интернете? Ответ на эти вопросы пока не получены», – отметил советник гендиректора БК «Фонбет».
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