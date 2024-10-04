БК «Леон» стала официальным партнером «Уфы»

«Уфа» объявила о заключении партнерского соглашения с букмекерской компанией «Леон».

Букмекер получил статус официального партнера клуба. В рамках спонсорского соглашения логотип «Леона» будет представлен на игровой форме и рекламных поверхностях стадиона.

«Приветствуем в нашей большой футбольной семье букмекерскую компанию «Леон». Мы рады, что такая сильная и надежная компания стала нашим партнером. Надеюсь, что это даст нам дальнейший толчок для развития.

Сделаем все от себя зависящее, чтобы достигнуть общих целей и, конечно же, порадовать болельщиков, ведь мы работаем во многом для них», – заявил гендиректор «Уфы» Сергей Фельдман.

Фото: телеграм-канал «Уфы».

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