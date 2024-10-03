«МЮ» идет андердогом против «Порту». На победу «Юнайтед» дают высокие 2.85

«Порту» примет «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Английский клуб котируется андердогом встречи. На победу «Порту» можно поставить за 2.45, на успех «МЮ» – за 2.85, на ничью – за 3.45.

«Юнайтед» не побеждает три матча подряд – две ничьи и 0:3 с «Тоттенхэмом».

Игра состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?