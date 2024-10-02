В Бразилии BetBoom вошел в список букмекеров, которым разрешено принимать ставки до конца года. 1 января в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-беттинга

В Бразилии опубликовали список букмекеров, которым разрешили работать до конца 2024 года.

С 1 января 2025-го в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок. Многие беттинг-компании уже подали заявки на лицензирование в Бразилии. Переходный период продлится до конца текущего года, после чего Министерство финансов опубликует окончательный список сайтов, которые смогут работать с 1 января 2025-го.

Betboom стал одним из букмекеров, которым разрешили принимать ставки в переходный период. Сайты, которые не получили такое разрешение, будут работать до 11 октября, чтобы игроки успели вывести деньги. После этого правительство начнет их блокировать.

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