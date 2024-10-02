Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков

Лига Ставок заряжает на досрочные выплаты +2 своих участников во время матчей крупнейших футбольных турниров. С 17 сентября по 7 ноября активно действует акция под названием «2:0 в вашу пользу».

С 1 октября стартовал второй тур группового этапа Еврокубков, где фанаты футбола могут воспользоваться возможностью досрочной выплаты своих ставок.

Участвуя в акции, если команда, на которую вы сделали ставку, выигрывает с преимуществом в два мяча (2:0, 3:1 и т.д.) в любой момент матча, ваша ставка будет считаться победной, даже если итоговый результат не в пользу вашей команды. Это означает, что ваша ставка признается выигрышной, даже если ваша команда проиграет или матч завершится вничью.

За время действия акции «2:0 в вашу пользу» участники уже смогли выиграть общую сумму в 49 миллионов рублей. Таким образом, Лига Ставок предоставляет уникальную возможность выигрывать, даже если ваша команда не смогла победить.

Ближайшие матчи можно посмотреть эксклюзивно на ОККО https://okko.sport/tournament/uefa-champions-league-24-25?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F , где Лига Ставок является спонсором трансляции Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Для подробной информации об условиях акции и регистрации новых участников посетите официальный сайт Лиги Ставок https://www.ligastavok.ru/

Побеждайте до финального свистка и выигрывайте с Лигой Ставок!