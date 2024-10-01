В 7 домашних матчах «Байера» подряд сыграл тотал больше 2,5 голов. Букмекеры уверены, что тренд продлится в игре с «Миланом»
«Байер» примет «Милан» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Леверкузенцы котируются явными фаворитами за 1.72. На «Милан» выставлен коэффициент 4.75, на ничью – 4.30.
В 7 домашних матчах «Байера» подряд было забито минимум 3 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится в предстоящей встрече: на тотал больше 2,5 мячей дают 1.48, тотал меньше 2,5 оценен в 2.65.
Игра пройдет 1 октября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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