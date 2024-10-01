«ПСЖ» никогда не побеждал «Арсенал»: уступал за два шага до евротрофея, даже получал 1:5 в товарняке

Во втором туре нового формата Лиги чемпионов «Арсенал» примет «ПСЖ». В разное время команды встречались в пяти матчах – англичане не проигрывали ни разу.

В официальных играх они рубились в разные эпохи: сначала за еврокубок в 1990-х, затем – в ЛЧ в 2010-х прямо перед катастрофами в плей-офф. А еще был разгром в Азии.

Три гола головой в Кубке Кубков за одну стадию до финала

30 лет назад «Арсенал» и «ПСЖ» впервые пересеклись в полуфинале Кубка Кубков, это был сезон-1993/94. Парижане имели право сыграть в Лиге чемпионов вместо КК после отстранения «Марселя», но отказались – в ЛЧ поехал «Монако». «Арсенал» неудачно отыграл в первом сезоне АПЛ (десятое место), но выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, причем в финале оба раза переиграл «Шеффилд Уэнсдей».

«ПСЖ» с тренером Артуром Жорже примчался к полуфиналу КК через ноль пропущенных голов от АПОЭЛ и «Университати», а еще – через победу в четвертьфинале над «Реалом» – Джордж Веа забил в гостях (1:0), дома сыграли 1:1.

«Арсенал» под руководством Джорджа Грэма с трудом прошел упрямый датский «Оденсе», который через год сенсационно выбьет «Реал» из Кубка УЕФА, а затем набил десять голов «Стандарду» за два матча. В четвертьфинале хватило гола Тони Адамса, чтобы пройти «Торино» (0:0, 1:0).

Все голы в противостоянии «ПСЖ» и «Арсенала» в полуфинале были забиты головой.

Первая игра прошла на «Парк де Пренс» и закончилась 1:1: первым забил супербомбардир «Арсенала» Иан Райт, точным ударом ответил будущий игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола. «Арсенал» мог увезти победу, если бы Алан Смит реализовал выход один на один. Но из-за правила выездного гола – и гостевые 1:1 вполне устроили англичан.

На «Хайбери» «ПСЖ» возил хозяев весь первый тайм, не оставлял попыток и во втором, но пропущенный гол на седьмой минуте от Кевина Кэмпбелла остался единственным – 1:0 победил «Арсенал». Правда, у лондонцев тоже нашелся повод для расстройства – желтая карточка Райта закрывала бомбардиру дорогу в финал.

Фаворитом решающего матча считался действующий победитель – «Парма» , но выиграл «Арсенал» даже без Райта – Смит здорово пробил из-за штрафной, итальянцы в ответ ничего не забили. Матч проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене, а судьей был Вацлав Крондл, который через три года не поставил четыре верных пенальти в игре Болгария – Россия в отборе к ЧМ-1998.

Тогда на трибунах англичан распространялась песня «1:0 в пользу «Арсенала». Именно с таким счетом команда выиграла три решающих матча в 1/4 и 1/2 и финале турнира. Да и в чемпионате семь раз побеждала 1:0.

Встреча в ЛЧ: две ничьих, два удаления, два автогола, а в плей-офф – жестокое избиение

Следующее пересечение «ПСЖ» и «Арсенала» состоялось в 2016 году. Они попали в группу ЛЧ вместе с «Базелем» и «Лудогорцем» – с этими соперниками проблем не испытали и спокойно вместе вышли в плей-офф, а в Париже и Лондоне выдавали шоу.

На «Парк де Пренс» уже на 42-й секунде забил Эдинсон Кавани – замкнул подачу Сержа Орье. Позже уругваец не попал в пустые ворота, а парижане задавили англичан в первом тайме – один Кавани мог забить еще два-три мяча. После перерыва «ПСЖ» упустил еще два убойных момента, после чего пропустил от Алексиса Санчеса.

В конце Виктор Кашшаи выгнал с поля за стычку Марко Верратти и Оливье Жиру, наградив их вторыми желтыми. Правда, удаление Верратти позже отменили, потому что толкал Жиру не он, а Маркиньос – на него и записали желтую карточку. Тренировавший «ПСЖ» Унаи Эмери не удовлетворился ничьей 1:1, но остался доволен игрой команды, а Арсен Венгер похвалил Давида Оспину.

В Лондоне счет снова открыл Кавани с прострела Блеза Матюиди, а в конце первого тайма Алексис Санчес упал в противоборстве с Гжегожем Крыховяком – Оливье Жиру сравнял с пенальти.

После перерыва команды обменялись нелепыми автоголами. Маркиньос выбивал мяч из штрафной и попал в Верратти – мяч отлетел в ворота, так «Арсенал» повел. Затем Алекс Ивоби после навеса подправил в свои – так «ПСЖ» ответил.

В итоге – 2:2. «Слишком легко дали сравнять счет», – хмурился Венгер. А «ПСЖ» добыл важный результат для первого места в группе, которое тут же упустил, не обыграв «Лудогорец».

Впрочем, итоговое место не стало важным фактором – жребий 1/8 финала не пощадил обоих. «ПСЖ» после фееричных 4:0 над «Барселоной» получил 1:6 на «Камп Ноу», а «Арсенал» дважды влетел 1:5 «Баварии». На двоих они пропустили 16 голов за четыре матча плей-офф. На этом их выступления в ЛЧ и завершились.

Через год Эмери разгромил «ПСЖ» с «Арсеналом»

Пятый матч был неофициальным – «ПСЖ» и «Арсенал» встретились на Международном кубке чемпионов, произошло это летом 2018-го в Сингапуре. Эмери теперь тренировал англичан, а французский клуб возглавил Томас Тухель и поставил на матч много молодежи.

Она с «Арсеналом» не справилась – 1:5, а могло влететь и куда больше, если бы не спасения Джанлуиджи Буффона.

Интересно, что единственный гол за «ПСЖ» забил Кристофер Нкунку – с пенальти в ворота Эмилиано Мартинеса. Тогда никто не мог себе представить, что такая ситуация могла бы повториться в финале следующего чемпионата мира. И ведь это было вполне возможно, но Нкунку, уже заявленный французами на ЧМ-2022, выбыл из-за травмы колена и не поехал на турнир.

Итак, «ПСЖ» и «Арсенал» сыграли четыре официальных матча, из которых три завершились вничью. На счету лондонцев важная победа в полуфинале Кубка Кубков. Ну, и крупный счет в товарищеской игре в совсем разных по силе составах.

Матч сейчас – когда и при каком формате пройдет

В сезоне-2024/25 принят новый формат ЛЧ – лига с 36-ю командами, каждая из которых проведет по восемь матчей – расписание стало известно после жеребьевки. По итогам восьми туров клубы с 1-8 мест попадают в 1/8 финала, а команды с 9-16 и 17-24 мест сыграют в стыках за выход в 1/8. Занявшие места с 25-го по 36-е – покидают турнир.

Двухматчевых противостояний в группах больше нет, так что «Арсенал» и «ПСЖ» встретятся на этапе лиги только один раз – и случится это в Лондоне 1 октября.

Команды уверенно начали сезон в своих чемпионатах, пока не проиграв ни разу, и готовятся к дуэли испанских тренеров – Микеля Артеты и Луиса Энрике. В истории еврокубков парижане играли против шести английских клубов и помимо «Арсенала» не побеждали только «Ньюкасл» (за два матча).

А у лондонцев было девять соперников из Франции. Из них команда уступала только «Лансу», «Осеру» и «Ренну» – лишь четыре поражения в 28 матчах всего.

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Anton Want / Staff, Gary M. Prior / Staff, Suhaimi Abdullah / Stringer, Thananuwat Srirasant / Stringer