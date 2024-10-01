BetBoom дарит всем клиентам фрибеты к UFC
К очередному номерному турниру UFC 307 BetBoom запускает акцию «Фрибет за UFC». Сможет ли рекордсмен по силе удара отстоять пояс? В бое Альдо веришь в старичка? Уверен в своих прогнозах?
С 1 октября делай ставки по своим прогнозам и забирай гарантированные фрибеты от BetBoom. Войди или зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom, подтверди участие на сайте акции, сделай ставку на единоборства с кэфом 2.0 на общую сумму не менее 3000 рублей и забирай гарантированную тысячу фрибетов.
Начисление фрибетов будет 7 октября 2024 года.
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