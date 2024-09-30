Ван Нистелрой возглавит «МЮ» вместо тен Хага, считают букмекеры
Эрик тен Хаг может быть уволен из «МЮ» в ближайшее время.
Нидерландский тренер котируется явным фаворитом по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен» с коэффициентом 1.61.
Букмекеры считают, что новым главным тренером «МЮ» станет Рууд ван Нистелрой – на это дают коэффициент 3.00.
Вторым котируется Гарет Саутгейт (4.00), третьим – Томас Тухель (8.50). Топ-5 замыкают Киран Маккенна (13.00) и Грэм Поттер (17.00).
«МЮ» был обречен: «Тоттенхэм» – суперверховой, забивает почти на уровне лидеров, 3 мяча – давно не проблема
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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