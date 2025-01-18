Все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничают с букмекерами

Каждый из 20 клубов бразильской Серии А сотрудничает с букмекерскими компаниями.

Ранее «Палмейрас» заключил спонсорский контракт с букмекером Sportingbet. До этого «Палмейрас» оставался последней командой в Серии А, которая не сотрудничает с беттинг-компаниями.

16 из 20 клубов бразильского чемпионата имеют титульного спонсора-букмекера. Еще у четырех команд второстепенные спонсорские соглашения с беттинг-компаниями. Они размещают логотипы партнеров на игровых формах в области спины и плеча.

1 января 2024 года в Бразилии заработал регулируемый рынок онлайн-ставок на спорт.

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