Все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничают с букмекерами
Каждый из 20 клубов бразильской Серии А сотрудничает с букмекерскими компаниями.
Ранее «Палмейрас» заключил спонсорский контракт с букмекером Sportingbet. До этого «Палмейрас» оставался последней командой в Серии А, которая не сотрудничает с беттинг-компаниями.
16 из 20 клубов бразильского чемпионата имеют титульного спонсора-букмекера. Еще у четырех команд второстепенные спонсорские соглашения с беттинг-компаниями. Они размещают логотипы партнеров на игровых формах в области спины и плеча.
1 января 2024 года в Бразилии заработал регулируемый рынок онлайн-ставок на спорт.
Календарь спортивных событий-2025: главные турниры, когда пройдут, кто фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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