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Google запретил iGaming-рекламу в Нигерии

8 января Google ввел полный запрет на рекламу азартных игр в Нигерии.

Это изменение политики направлено на согласование политики Google с новой системой регулирования в стране. Местный Верховный суд передал регулирование азартных игр штатам Нигерии, аннулировав Закон о национальной лотерее 2005 года.

На фоне этого введены ограничения на размещение рекламы гемблинг-продуктов и услуг на платформе Google, включая промо (купоны и бонусы), образовательные материалы (книги), информацию об азартных играх (советы, прогнозы и коэффициенты).

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Календарь спортивных событий-2025: главные турниры, когда пройдут, кто фаворит

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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