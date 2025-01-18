Китай и страны АСЕАН объявили о совместной инициативе по борьбе с онлайн-гемблингом и мошенничеством

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай договорились о совместной борьбе с онлайн-гемблингом и мошенничеством.

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послами стран АСЕАН в Пекине выразил опасения по поводу роста числа гемблинг-мошенничества. Особенно на границе Мьянмы и Таиланда, которые повлияли на безопасность и имущество граждан Китая и АСЕАН.

Сотрудничество будет основываться на китайской директиве Верховного народного суда от 2024 года, которая предусматривает суровые наказания для организаторов азартных игр.

Ставочная вики Спортса

«Леганес» – друг «Реала» в Ла Лиге: им пророчили вылет, а они убрали «Атлетико» вслед за «Барселоной»