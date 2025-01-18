Китай и страны АСЕАН объявили о совместной инициативе по борьбе с онлайн-гемблингом и мошенничеством
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай договорились о совместной борьбе с онлайн-гемблингом и мошенничеством.
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послами стран АСЕАН в Пекине выразил опасения по поводу роста числа гемблинг-мошенничества. Особенно на границе Мьянмы и Таиланда, которые повлияли на безопасность и имущество граждан Китая и АСЕАН.
Сотрудничество будет основываться на китайской директиве Верховного народного суда от 2024 года, которая предусматривает суровые наказания для организаторов азартных игр.
«Леганес» – друг «Реала» в Ла Лиге: им пророчили вылет, а они убрали «Атлетико» вслед за «Барселоной»
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем