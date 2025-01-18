«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд», забив 2 гола в добавленное время. В лайве на фору «красных» сыграл коэффициент 14.40
«Ливерпуль» на выезде победил «Брентфорд» в 22-м туре АПЛ (2:0).
В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.48. В лайве коэффициент на «красных» достигал 9.00.
«Ливерпуль» вырвал победу благодаря дублю Дарвина Нуньеса – уругваец забил на 91-й и 93-й. В лайве на победу «красных» с форой (-1,5) давали 14.40.
Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 3.30.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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