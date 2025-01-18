«Ювентус» обыграл «Милан» впервые за 4 матча. В лайве на фору туринцев сыграл коэффициент 10.00
«Ювентус» обыграл «Милан» в 21-м туре Серии А (2:0).
В прематче «Ювентус» котировался небольшим фаворитом с коэффициентом 2.40. Победа с форой (-1,5) шла за 4.50, в лайве коэффициент на это поднялся до 10.00.
«Юве» обыграл «Милан» впервые за 4 очных матча. До этого были две ничьих и поражение. Также туринцы прервали 3-матчевую серию ничьих в чемпионате.
Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.74.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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