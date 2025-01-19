73% подозрительных транзакций в Макао за 2024 год пришлось на гемблинг-сектор

2024 год стал рекордным для сектора казино Макао по количеству обнаруженных подозрительных транзакций.

По данным местного Управления финансовой разведки, в минувшем году игорные заведения Макао выявили 3 837 подозрительных операций.

Это на 11,8% больше, чем в 2023-м. Также это самый высокий показатель за весь период существования в Макао Управления финансовой разведки (с 2006-го).

В 2024 году гемблинг-сектор стал лидером по количеству подозрительных транзакций – 73,2% от общего числа сообщений о сомнительных денежных операциях.

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