73% подозрительных транзакций в Макао за 2024 год пришлось на гемблинг-сектор
2024 год стал рекордным для сектора казино Макао по количеству обнаруженных подозрительных транзакций.
По данным местного Управления финансовой разведки, в минувшем году игорные заведения Макао выявили 3 837 подозрительных операций.
Это на 11,8% больше, чем в 2023-м. Также это самый высокий показатель за весь период существования в Макао Управления финансовой разведки (с 2006-го).
В 2024 году гемблинг-сектор стал лидером по количеству подозрительных транзакций – 73,2% от общего числа сообщений о сомнительных денежных операциях.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Macau Business
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