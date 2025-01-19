0

73% подозрительных транзакций в Макао за 2024 год пришлось на гемблинг-сектор

2024 год стал рекордным для сектора казино Макао по количеству обнаруженных подозрительных транзакций.

По данным местного Управления финансовой разведки, в минувшем году игорные заведения Макао выявили 3 837 подозрительных операций.

Это на 11,8% больше, чем в 2023-м. Также это самый высокий показатель за весь период существования в Макао Управления финансовой разведки (с 2006-го).

В 2024 году гемблинг-сектор стал лидером по количеству подозрительных транзакций – 73,2% от общего числа сообщений о сомнительных денежных операциях.

Ставочная вики Спортса

«Леганес» – друг «Реала» в Ла Лиге. Убрали «Атлетико» вслед за «Барселоной»

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Macau Business
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Казино
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
В 11 матчах подряд с участием «Реала» было забито 3+ мяча. 1.38 – продление тренда
38 минут назад
Стриминг-сервис Kick, принадлежащий Stake, планирует выкупить активы TikTok в США
сегодня, 06:59
У «МЮ» одна победа в 7 последних матчах против «Брайтона». В предстоящей игре команда Аморима котируется фаворитом
сегодня, 06:35
«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой», ведя 2:0 к 60-й минуте. В лайве на ничью зашел коэффициент 21.00
14вчера, 19:31
«Ювентус» обыграл «Милан» впервые за 4 матча. В лайве на фору туринцев сыграл коэффициент 10.00
3вчера, 19:00
«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд», забив 2 гола в добавленное время. В лайве на фору «красных» сыграл коэффициент 14.40
2вчера, 16:59
«Лейпциг» упустил победу над «Бохумом», ведя 3:0 по ходу матча. В лайве на ничью давали 24.00
1вчера, 16:30
Все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничают с букмекерами
вчера, 15:40
«Борнмут» одержал крупнейшую победу над «Ньюкаслом» – 4:1. До матча «сороки» котировались явными фаворитами
3вчера, 14:59
Британский букмекер Sportingbet стал титульным спонсором «Палмейраса»
вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
В Гонконге предлагают легализовать ставки на местный футбол, чтобы снизить зависимость от внешнего финансирования
сегодня, 07:14
Китай и страны АСЕАН объявили о совместной инициативе по борьбе с онлайн-гемблингом и мошенничеством
вчера, 18:35
Google запретил iGaming-рекламу в Нигерии
вчера, 17:43
В Новой Зеландии запретят продажу лотерей несовершеннолетним
вчера, 17:17
Амбассадор BetBoom Сергей Фаустин: «Милан», что при Фонсеке, что при Консейсау неплохо выглядит в схватках с топами»
вчера, 13:09Промо
«Ювентус» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А
вчера, 09:31Промо
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Аталанты» прервать победную серию «Наполи»
вчера, 07:29Промо
BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!
17 января, 14:39Промо
«Команда Слота пропускает практически в каждом матче – и часто именно соперник открывает счет». Прогноз Максима Полтавца на «Брентфорд» – «Ливерпуль»
117 января, 09:26
Минимальная победа «Баварии» принесла игроку выигрыш более 2 млн рублей
16 января, 14:17Промо
Рекомендуем