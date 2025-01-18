Усик, Касильяс и Фигу примут участие в выставке азартной индустрии в Барселоне. Спортсмены будут представлять игорные компании

Звезды мирового спорта примут участие в международной гемблинг-выставке ICE Barcelona 2025.

Посетители смогут встретиться с ведущими спортсменами, представляющими различные букмекерские и игорные компании. Среди них:

Икер Касильяс , Луиш Фигу , Майкл Оуэн и Мичел Сальгадо – разработчик ПО для букмекеров Digitain.

Александр Усик – провайдер GR8 Tech.

Магнус Карлсен – разработчик ПО для букмекеров Betby.

Христо Стоичков – казино Amusnet.

Руд Гуллит – провайдер LSports.

Во время выставки холдинг GR8 Tech объявит о старте сотрудничества с Усиком, а Карлсен планирует сыграть несколько партий против посетителей.

Мероприятие ICE Barcelona 2025 пройдет с 20 по 22 января 2025 года.

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