Усик, Касильяс и Фигу примут участие в выставке азартной индустрии в Барселоне. Спортсмены будут представлять игорные компании
Звезды мирового спорта примут участие в международной гемблинг-выставке ICE Barcelona 2025.
Посетители смогут встретиться с ведущими спортсменами, представляющими различные букмекерские и игорные компании. Среди них:
Икер Касильяс, Луиш Фигу, Майкл Оуэн и Мичел Сальгадо – разработчик ПО для букмекеров Digitain.
Александр Усик – провайдер GR8 Tech.
Магнус Карлсен – разработчик ПО для букмекеров Betby.
Христо Стоичков – казино Amusnet.
Руд Гуллит – провайдер LSports.
Во время выставки холдинг GR8 Tech объявит о старте сотрудничества с Усиком, а Карлсен планирует сыграть несколько партий против посетителей.
Мероприятие ICE Barcelona 2025 пройдет с 20 по 22 января 2025 года.
Календарь спортивных событий-2025: главные турниры, когда пройдут, кто фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Park
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем