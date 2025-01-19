У «МЮ» одна победа в 7 последних матчах против «Брайтона». В предстоящей игре команда Аморима котируется фаворитом

«Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в 22-м туре АПЛ.

«МЮ» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.18. На «Брайтон» можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.70.

При этом у «МЮ» лишь одна победа в последних 7 матчах с «Брайтоном». Если «чайки» как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.73.

Игра пройдет 19 января и начнется в 17:00 мск.

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